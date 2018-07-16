Германия согласилась принять 50 спасенных в Средиземном море мигрантов

Около 450 мигрантов, которые дрейфовали на деревянной лодке в Средиземном море, были спасены 14 июля

Германия согласилась принять 50 мигрантов, которые накануне были спасены с деревянного судна в Средиземном море неподалеку от итальянского острова Лампедуза. Об этом сообщает DW.

"Германия и Италия пришли к согласию, что Германия, учитывая текущие переговоры об активизации двустороннего сотрудничества по предоставлению убежища, в этом случае готова принять 50 человек", - заявили в воскресенье, 15 июля, в немецком правительстве.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил направить 450 спасенных возле итальянских берегов беженцев в другие страны Евросоюза.

Он также сообщил, что по 50 спасенных мигрантов согласились принять Франция и Мальта.

По его словам, если другие европейские страны примут к себе часть соискателей убежища, то Италия также примет участие в приеме мигрантов.

Около 450 мигрантов, которые дрейфовали на деревяной лодке в Средиземном море, 14 июля эвакуировали два корабля, один из которых принадлежит итальянской береговой охране.

Напомним, ранее в Италии заявили, что хотят запретить кораблям международных миссий, в частности миссии ЕС, доставлять мигрантов, спасенных в Средиземном море, в порты страны.