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Количество пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 100 человек

Автор: Инна Собора

Количество пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 104 человек. Среди них несколько человек получили переломы, однако о смертельных случаях не сообщалось.

Об этом пишет Reuters.

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Землетрясение силой 7,3 балла произошло незадолго до полуночи субботы. Чрезвычайное происшествие произошло в том же районе, и землетрясение на Фукусиме 2001 года.

Подземные толчки сотрясли здания в столице Японии Токио за сотни километров. На обширной полосе северо-востока страны остановились поезда.

Сотни тысяч зданий остались без электричества. Кроме того, несколько тысяч домохозяйств остались без воды.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Японии пострадавшими считаются минимум 50 человек.

Напомним, в субботу, около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали мощное землетрясение неподалеку префектуры Фукусима.

По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1.

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