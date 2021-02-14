Количество пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 100 человек

Количество пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 104 человек. Среди них несколько человек получили переломы, однако о смертельных случаях не сообщалось.
Об этом пишет Reuters.
Землетрясение силой 7,3 балла произошло незадолго до полуночи субботы. Чрезвычайное происшествие произошло в том же районе, и землетрясение на Фукусиме 2001 года.
Подземные толчки сотрясли здания в столице Японии Токио за сотни километров. На обширной полосе северо-востока страны остановились поезда.
Сотни тысяч зданий остались без электричества. Кроме того, несколько тысяч домохозяйств остались без воды.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Японии пострадавшими считаются минимум 50 человек.
Напомним, в субботу, около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали мощное землетрясение неподалеку префектуры Фукусима.
По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1.