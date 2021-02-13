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Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек

Новина українською → Фукусима, Суббота 13 февраля 2021 21:58
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек Фото: последствия землетрясения в Японии (Kyodo)
Автор: Роман Тверденко

В Японии в результате землетрясения на северо-востоке страны пострадавшими считаются минимум 50 человек. Также вышли из строя несколько электростанций.

Об этом сообщает Japan Times.

Известно, что после землетрясения было отключено электричество в некоторых районах префектур Фукусима, Мияги, Иватэ и Тотиги. Также компания JR East временно приостановила работу своих линий синкансэн Тохоку, Дзёэцу и Хокурику.

Сообщалось об отключении электричества в минимум 950 тысяч домохозяйств в стране.

Напомним, в субботу, около 16:07 по киевскому времени, в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. Оно произошло неподалеку префектуры Фукусима.

По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1. Ее последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.

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