Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 50 человек

В Японии в результате землетрясения на северо-востоке страны пострадавшими считаются минимум 50 человек. Также вышли из строя несколько электростанций.

Об этом сообщает Japan Times.

Известно, что после землетрясения было отключено электричество в некоторых районах префектур Фукусима, Мияги, Иватэ и Тотиги. Также компания JR East временно приостановила работу своих линий синкансэн Тохоку, Дзёэцу и Хокурику. Сообщалось об отключении электричества в минимум 950 тысяч домохозяйств в стране.