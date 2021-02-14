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Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Японії перевищила 100 осіб

Автор: Инна Собора

Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Японії зросла до 104 осіб. Серед них кілька людей отримали переломи, проте про смертельні випадки не повідомлялося.

Про це пише Reuters.

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Землетрус силою 7,3 бала стався незадовго до опівночі суботи. Надзвичайна подія сталася у тому ж районі, і землетрус на Фукусімі 2001 року.

Підземні поштовхи струсонули будівлі в столиці Японії Токіо за сотні кілометрів. На великій смузі північно-сходу країни зупинилися поїзди.

Сотні тисяч будинків залишилися без електрики. Крім того, кілька тисяч домогосподарств залишилися без води.

Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу в Японії постраждалими вважаються щонайменше 50 осіб.

Нагадаємо, в суботу, близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували потужний землетрус неподалік від префектури Фукусіма.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці, що і сьогоднішній поштовх. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1.

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