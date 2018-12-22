Количество пострадавших в результате взрыва на ярмарке во Львове увеличилось

Фото: пожар во Львове (lviv.dsns.gov.ua)

В больницу попали 5 человек

После пожара на рождественской ярмарке во Львове за медицинской помощью обратились пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Сообщается, что четверо пострадавших доставлены в 8-ю городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи и еще один человек обратился самостоятельно.

"Все пять человек имеют ожоги различных частей тела. Двое человек госпитализированы в реанимационное отделение, в связи с тяжестью состояния, и трое человек госпитализированы в ожоговое отделение", - сообщил начальник управления здравоохранения горсовета Владимир Зуб.

Он отметил, что медики не могут делать прогнозов, поскольку зона ожога формируется.

"Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивной терапии в условиях реанимационного отделения", - добавил зуб.

Он также рассказал, что в реанимации находится 50-летняя особа. Остальные пострадавшие - молодые люди, примерно 22-25 лет.

"Все четверо были при выполнении каких-то работ, и они получили производственную травму. О пятом лице получил информацию в телефонном режиме, что он самостоятельно обратился: он помогал тушить, он работник - информации еще нет", - добавил Зуб.

Напомним, ранее в полиции сообщали, что за помощью к врачам обратились трое человек.

РБК-Украина сообщало, что сегодня около 13:15 на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. Предварительно известно, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона, использование которого запрещено правилами техники безопасности. Полиция открыла уголовное дело.