ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Количество пострадавших в результате взрыва на ярмарке во Львове увеличилось

Новости » Общество    22.12.2018 - 17:34
Количество пострадавших в результате взрыва на ярмарке во Львове увеличилось
Фото: пожар во Львове (lviv.dsns.gov.ua)

В больницу попали 5 человек

После пожара на рождественской ярмарке во Львове  за медицинской помощью обратились пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Сообщается, что четверо пострадавших доставлены в 8-ю городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи и еще один человек обратился самостоятельно.

"Все пять человек имеют ожоги различных частей тела. Двое человек госпитализированы в реанимационное отделение, в связи с тяжестью состояния, и трое человек госпитализированы в ожоговое отделение", - сообщил начальник управления здравоохранения горсовета Владимир Зуб.

Он отметил, что медики не могут делать прогнозов, поскольку зона ожога формируется.

"Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивной терапии в условиях реанимационного отделения", - добавил зуб.

Он также рассказал, что в реанимации находится 50-летняя особа. Остальные пострадавшие - молодые люди, примерно 22-25 лет.

"Все четверо были при выполнении каких-то работ, и они получили производственную травму. О пятом лице получил информацию в телефонном режиме, что он самостоятельно обратился: он помогал тушить, он работник - информации еще нет", - добавил Зуб.

Напомним, ранее в полиции сообщали, что за помощью к врачам обратились трое человек.

РБК-Украина сообщало, что сегодня около 13:15 на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. Предварительно известно, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона, использование которого запрещено правилами техники безопасности. Полиция открыла уголовное дело.

Стала известна причина взрыва на рождественской ярмарке во Львове Во Львове после пожара закрыли работу рождественской ярмарки
Новости Украины Львовпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь