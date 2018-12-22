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Пожар во Львове: в полиции рассказали о количестве пострадавших

Новости » Происшествия    22.12.2018 - 14:56
Пожар во Львове: в полиции рассказали о количестве пострадавших
Фото: пожар на рождественской ярмарке во Львове (lviv.dsns.gov.ua)

Количество пострадавших устанавливается

В полиции рассказали о количестве пострадавших в результате пожара на рождественской ярмарке во Львове, причина устанавливается. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе полиции Львова.

По словам правоохранителей, после происшествия к врачам обратились трое человек.

"Точные данные уточняются. Однако могу сказать предварительно, что после происшествия к врачам обратились трое человек. Комментировать диагнозы я не могу. Причина инцидента устанавливается. К нам поступила информация, что произошел пожар. Следственная группа работает на месте происшествия. Там сделано все, чтобы обеспечить охрану и безопасность людей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что сначала был слышен взрыв, после чего одна из избушек загорелась.

"Есть один тяжелый человек (с осколками) и еще двое с сильными ожогами", - написал он.

Пожар во Львове: в полиции рассказали о количестве пострадавших

Напомним, ранее сообщалось, что на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. По предварительной информации возгорание произошло в одной из избушек.

Напомним, что по данным Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций, на пожарах в Украине за неделю, с 10 по 16 декабря 2018 года, погиб 61 человек.

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