Кількість постраждалих унаслідок вибуху на ярмарці у Львові збільшилася

Фото: пожежа у Львові (lviv.dsns.gov.ua)

До лікарні потрапили 5 людей

Після пожежі на різдвяній ярмарці у Львові за медичною допомогою звернулися п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Як повідомляється, чотирьох постраждалих доставлено у 8-му міську лікарню бригадою швидкої медичної допомоги та ще одна особа звернулася самостійно.

"Усі п’ятеро осіб мають опіки різних частин тіла. Двоє осіб госпіталізовано в реанімаційне відділення, у зв’язку з важкістю стану, і троє осіб госпіталізовано в опікове відділення", - повідомив начальник управління охорони здоров’я міськради Володимир Зуб.

Він зазначив, що медики не можуть робити прогнозів, оскільки зона опіку формується.

"Двоє пацієнтів знаходяться у важкому стані і потребують інтенсивної терапії в умовах реанімаційного відділення", - додав зуб.

Він також розповів, що у реанімації знаходиться 50-річна особа. Решта постраждалих - молоді люди, приблизно 22-25 років.

"Усі четверо були при виконанні якихось робіт і вони отримали виробничу травму. Про п’яту особу отримав інформацію в телефонному режимі, що він самостійно звернувся: чи він допомагав гасити, чи він працівник — інформації ще немає", - додав Зуб.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомляли, що за допомогою до лікарів звернулися троє осіб.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні близько 13:15 на різдвяному ярмарку в центрі Львова сталася пожежа. Попередньо відомо, що причиною загорання став вибух газового балону, використання якого заборонено правилами техніки безпеки. Поліція відкрила кримінальну справу.