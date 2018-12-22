Стала известна причина взрыва на рождественской ярмарке во Львове

Фото: пожар на ярмарке в Львове dsns.gov.ua)

На ярмарке взорвался газовый баллон

Причиной взрыва на рождественской ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности, а именно использование газовых баллонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы горсовета.

Как отмечается, правила техники безопасности нарушила один из предпринимателей. Ее действия будут анализировать правоохранительные органы.

"Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны и предприниматель на свой страх и риск это сделала. Думаю, правоохранительные органы проведут расследование и виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил мэр города Андрей Садовый.

Сообщается, что во Львовском городском совете состоялось внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно ситуации, которая произошла. Комиссия приняла решение приостановить работу ярмарок на просп. Свободы, пл. Рынок и ул. Красной Калины на время работы районных комиссий по обследованию.

Как отмечается, комиссии должны до 17.00 ч. 23 декабря обследовать ярмарки на наличие газового оборудования и проверить состояние их противопожарной безопасности. После будет принято соответствующее решение о целесообразности возобновления работы ярмарок.

Напомним, по факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина сообщало, что сегодня около 13:15 на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. По предварительной информации возгорание произошло в одной из избушек.