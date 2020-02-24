Кількість постраждалих в результаті наїзду авто у Німеччині зросла вдвічі

Фото: наїзд на натовп в Німеччині (fr.de by Elmar Schulten)

В результаті події постраждали щонайменше 30 людей

Кількість постраждалих в результаті наїзду автомобіля на людей на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзене зросла до 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як повідомляється, більше третини постраждалих отримали серйозні травми.

За словами свідків, це було схоже на те, як ніби водій переслідував дітей.

Наголошується, що затриманим водієм є чоловік з місцевого району і йому приблизно від 20 до 30 років.

Нагадаємо, 24 лютого в Фолькмарзене автомобіль протаранив натовп на карнавалі, в результаті інциденту постраждали 15 осіб. За попередніми даними, постраждали також маленькі діти.

Пізніше співробітники поліції затримали чоловіка. Однак дотепер не відомі деталі події і поліція не може стверджувати, чи був це теракт або нещасний випадок.

Крім того, 19 лютого в Німеччині невідомий відкрив стрілянину в двох кальян-барах в Ханау. В результаті нападу загинули одинадцять людей, включаючи самого стрільця.