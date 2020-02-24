Полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Германии

На данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля, который протаранил толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.
Как сообщается, окрашенный в серебристый цвет автомобиль Mercedes врезался в группу людей. По словам очевидцев, машина въехала в толпу примерно на 30 метров, пока не остановилась. Водитель автотранспорта был задержан.
В настоящее время полиция выясняет причины или возможный мотив происшествия. Поэтому также неясно, является ли это терактом или несчастным случаем.
Напомним, 24 февраля в Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.
Ранее сообщалось, что 19 февраля в Германии неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах в Ханау. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая самого стрелка. Большинство жертв имели курдское происхождение. Также ранения получили около пяти человек.