Полиция задержала водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Германии

Фото: наезд на толпу в Германии (fr.de by Elmar Schulten)

На данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля, который протаранил толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.

Как сообщается, о крашенный в серебристый цвет автомобиль Mercedes врезался в группу людей. По словам очевидцев , машина въехала в толпу примерно на 30 метров, пока не остановилась. Водитель автотранспорта был задержан.

В настоящее время полиция выясняет причины или возможный мотив происшествия. Поэтому также неясно, является ли это терактом или несчастным случаем.

Напомним, 24 февраля в Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.

Ранее сообщалось, что 19 февраля в Германии неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах в Ханау. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая самого стрелка. Большинство жертв имели курдское происхождение. Также ранения получили около пяти человек.