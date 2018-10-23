Субсидії отримають близько 7 млн сімей, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Минулого року близько 10% субсидіантів не мали отримувати субсидію

Близько 7 мільйонів сімей можуть отримати субсидію цього року. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

"Минулого року ми мали 6,9 мільйона домогосподарств, які мали право на субсидії. Зараз пішов процес оформлення. Усі, хто мав субсидії минулого року, будуть перепризначені. Тобто ця цифра може сягнути і 7 мільйонів. Ми до цього готові. Але найголовніше, щоб це було справедливо. Це головний критерій", - повідомив Гройсман.

Він додав, що минулого року близько 10% субсидованих не мали отримувати субсидію.

"Після опалювального сезону ми посилили вимоги для отримання субсидій. Адже знали, що приблизно 10% субсидіантів є недобросовісними. Зараз ми, навпаки, послабили вимоги для отримання субсидій, щоб більше людей могли ними скористатись", - додав він.

З його слів, управління соцзахисту створюватимуть спеціальні комісії для вирішення питання щодо надання субсидій населенню.

"Ми дали право управлінням соцзахисту створити комісії, щоб розглянути різні випадки призначення субсидії. Якщо навіть людина не підпадає під критерії отримання субсидії, але потребує її, то вона отримає допомогу держави", - сказав прем’єр.

Він додав, що на наступний рік на субсидування планують закласти 55 млрд гривень, саме стільки, на думку Гройсмана, буде достатньо, "щоб захистити кожну родину, яка цього потребує".

Нагадаємо, 19 жовтня Кабмін вирішив підвищити ціну на газ для населення з 1 листопада на 23,5%, тобто до 8,55 грн за куб. метр.