Количество погибших под завалами пятиэтажки в Часовом Яру снова выросло

Количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру в Донецкой области продолжает расти. На 15.00 уже известно о 38 жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"Из-под завалов изъяты тела 38 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет)", - говорится в сообщении.

К тому же, по данным спасателей, спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома.

В ГСЧС добавляют, что от Главного управления привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти, на месте дежурит 1 автомобиль скорой медицинской помощи.