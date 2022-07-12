Количество погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру продолжает расти
Фото: Количество погибших ракетного удара по Часовому Яру продолжает расти (Getty Images)
Количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области продолжает расти. На данный момент известно о 34 жертвах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
"Уже 34 погибших и 9 раненых получили спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр. Среди погибших - один ребенок", - написал он.
Спасателям удалось расчистить около 70% развалин многоэтажки.
Спасательная операция продолжается.
Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.