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Количество погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру продолжает расти

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Часов Яр, Вторник 12 июля 2022 09:06
Количество погибших из-за ракетного удара по Часовому Яру продолжает расти Фото: Количество погибших ракетного удара по Часовому Яру продолжает расти (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области продолжает расти. На данный момент известно о 34 жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"Уже 34 погибших и 9 раненых получили спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр. Среди погибших - один ребенок", - написал он.

Спасателям удалось расчистить около 70% развалин многоэтажки.

Спасательная операция продолжается.

Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

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