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Кількість загиблих під завалами п'ятиповерхівки у Часовому Яру знову зросла

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Донбас, Вівторок 12 липня 2022 15:35
Кількість загиблих під завалами п'ятиповерхівки у Часовому Яру знову зросла Фото: наслідки ракетного удару по Часовому Яру (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Часовому Яру у Донецькій області продовжує зростати. На 15.00 вже відомо про 38 жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"З-під завалів вилучено тіла 38 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років)", - йдеться в повідомленні.

До того ж за даними рятувальників, врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку.

В ДСНС додають, що від Головного управління залучено 57 людей та 8 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки. До цього було відомо про 34 загиблих.

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