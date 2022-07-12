Кількість загиблих під завалами п'ятиповерхівки у Часовому Яру знову зросла

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Часовому Яру у Донецькій області продовжує зростати. На 15.00 вже відомо про 38 жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"З-під завалів вилучено тіла 38 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років)", - йдеться в повідомленні.

До того ж за даними рятувальників, врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку.

В ДСНС додають, що від Головного управління залучено 57 людей та 8 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.