Кількість загиблих під час протестів у Франції зросла до 7

Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Інцидент стався у французькому містечку Еркелінне

Кількість загиблих під час протестів руху "жовтих жилетів" у Франції зросла до 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, інцидент стався у французькому містечку Еркелінне, що біля французько-бельгійського кордону. Чоловік потрапив під вантажівку, яка в'їхала у встановлені "жовтими жилетами" загороджувальні бар'єри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих під час протестів руху "жовтих жилетів" у Франції зросла до 6. Летальний випадок стався на автодорозі на виїзді з міста Авіньйон на півдні Франції. Чоловік був збитий вантажівкою, водієм якої був громадянин Польщі.

Додамо, що у суботу, 15 грудня, у Парижі (Франція) в ході акцій протесту "жовтих жилетів" були затримані 120 осіб, з них 86 взяті під варту.

Як відомо, через протести президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан в країні.