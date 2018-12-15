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Кількість загиблих під час протестів у Франції зросла до 7

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 20:51
Кількість загиблих під час протестів у Франції зросла до 7
Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Інцидент стався у французькому містечку Еркелінне

Кількість загиблих під час протестів руху "жовтих жилетів" у Франції зросла до 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, інцидент стався у французькому містечку Еркелінне, що біля французько-бельгійського кордону. Чоловік потрапив під вантажівку, яка в'їхала у встановлені "жовтими жилетами" загороджувальні бар'єри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих під час протестів руху "жовтих жилетів" у Франції зросла до 6. Летальний випадок стався на автодорозі на виїзді з міста Авіньйон на півдні Франції. Чоловік був збитий вантажівкою, водієм якої був громадянин Польщі.

Додамо, що у суботу, 15 грудня, у Парижі (Франція) в ході акцій протесту "жовтих жилетів" були затримані 120 осіб, з них 86 взяті під варту.

Як відомо, через протести президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан в країні.

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