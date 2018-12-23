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Цунами в Индонезии: число жертв возросло до 43

Новости » Происшествия    23.12.2018 - 05:17
Цунами в Индонезии: число жертв возросло до 43
Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/weatherchannel)

Более 500 человек получили ранения

Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии сообщило, что число жертв цунами на индонезийских островах Ява и Суматро возросло до 43 человек. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В агентстве заявили, что число пострадавших возросло до 584 человек. Также были сильно повреждены сотни зданий и домов. 

Глава Национального агентства в Пандегланге Эндан Пармана заявил, что полиция оказывает помощь жертвами в Танджунг Лесунг в районе столицы Джакарты, так как аварийные службы еще не смогли прибыть в этот район.

"Многие пропали без вести", - добавил Пермана.

В Национальном агентстве рассказали, что они продолжают собирать информацию, поэтому существует вероятность, что данные о жертвах и пострадавших может возрасти.

Напомним, у берегов Индонезии произошло цунами, есть жертвы. По предварительным данным причиной могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана горы Анак Кракатау, а также из-за волн прилива, что в комбинации привело к обрушению цунами.

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