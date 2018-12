Цунами в Индонезии: число жертв возросло до 43

Более 500 человек получили ранения

Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии сообщило, что число жертв цунами на индонезийских островах Ява и Суматро возросло до 43 человек. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В агентстве заявили, что число пострадавших возросло до 584 человек. Также были сильно повреждены сотни зданий и домов.

Глава Национального агентства в Пандегланге Эндан Пармана заявил, что полиция оказывает помощь жертвами в Танджунг Лесунг в районе столицы Джакарты, так как аварийные службы еще не смогли прибыть в этот район.

"Многие пропали без вести", - добавил Пермана.

В Национальном агентстве рассказали, что они продолжают собирать информацию, поэтому существует вероятность, что данные о жертвах и пострадавших может возрасти.

