Количество погибших на Сицилии возросло до 12

Фото: наводнение на Сицилии (twitter.com/Olivia2Jones/

Люди погибли в результате наводнения в Италии

На итальянском острове Сицилия в результате сильного наводнения погибли 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News

Сообщает, что еще три человека погибли, когда их автомобили смыло в реку.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наводнения на итальянском острове Сицилия погибли десять человек.

В районе Кавалларо в коммуне Кастельдачча (Палермо) одна из рек вышла из берегов из-за проливных дождей, которые обрушились на остров, и затопила дом, в котором были девять человек, включая женщин и детей. По данным Repubblica, среди погибших - двое детей одного года и трех лет и 15-летний подросток. Всего в доме находились 12 человек. Двоим удалось спастись.

Еще одного человека, пропавшего без вести в Викари (Палермо), нашли мертвым. Его автомобиль затопило водой.