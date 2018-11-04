Кількість загиблих на Сицилії зросла до 12

Фото: повінь на Сицилії (twitter.com/Olivia2Jones/

Люди загинули в результаті повені в Італії

На італійському острові Сицилія в результаті сильної повені загинули 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News

Повідомляє, що ще три людини загинули, коли їх автомобілі змило в річку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті повені на італійському острові Сицилія загинули десять людей.

В районі Кавалларо в комуні Кастельдачча (Палермо) одна з річок вийшла з берегів з-за проливних дощів, які обрушилися на острів, і затопила будинок, у якому було дев'ять чоловік, включаючи жінок і дітей. За даними Repubblica, серед загиблих - двоє дітей одного року і трьох років та 15-річний підліток. Всього в будинку перебували 12 осіб. Двом вдалося врятуватися.

Ще однієї людини, зниклого без вести в Вікарі (Палермо), знайшли мертвим. Його автомобіль затопило водою.