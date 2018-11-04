На юге Италии в результате наводнения погибли 10 человек

Фото: наводнение на Сицилии (twitter.com/messina_oggi)

Люди погибли в результате наводнения в сицилийской провинции Палермо

В результате наводнения на итальянском острове Сицилия погибли десять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

В районе Кавалларо в коммуне Кастельдачча (Палермо) одна из рек вышла из берегов из-за проливных дождей, которые обрушились на остров, и затопила дом, в котором были девять человек, включая женщин и детей. По данным Repubblica, среди погибших - двое детей одного года и трех лет и 15-летний подросток. Всего в доме находились 12 человек. Двоим удалось спастись.

Еще одного человека, пропавшего без вести в Викари (Палермо), нашли мертвым. Его автомобиль затопило водой.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв непогоды в Италии увеличилось до 20. При этом агентство по гражданской защите Италии сообщило, что в течение недели количество жертв от непогоды постепенно уменьшается, а метеорологи прогнозируют продолжение непогоды в течение всех выходных.