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Кількість загиблих через шторм "Глорія" в Іспанії зросла

Новини » Надзвичайні події     21.01.2020 - 21:57
Кількість загиблих через шторм "Глорія" в Іспанії зросла
Ілюстративне фото (NOAA via Getty Images)

У Валенсії від переохолодження загинули ще дві людини

В Іспанії внаслідок шторму "Глорія", який приніс сильний вітер, низькі температури та потужні снігопади, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, від сильного шторму потерпає східне узбережжя країни.

В результаті негоди в Автономній області Валенсія загинули 54-річна безпритульна жінка та 70-річний чоловік від переохолодження.

Нагадаємо, на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія". Влада п'яти провінцій оголосили високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину. На морі піднялися хвилі до 7 метрів заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці та Форментере.

Крім того, уряд Іспанії оголосив надзвичайний кліматичний стан, зробивши перший офіційний крок до прийняття заходів з боротьби зі зміною клімату. Лівоцентристський соціалістичний уряд протягом ста днів направить у парламент своє пропоноване законодавство про клімат. Цілі уряду Іспанії збігаються з цілями Євросоюзу, включаючи скорочення чистих викидів вуглецю до нуля до 2050 року.

Іспанія оголосила надзвичайний стан через ситуацію з кліматом На Іспанію обрушився шторм "Глорія", є жертви
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