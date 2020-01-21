Кількість загиблих через шторм "Глорія" в Іспанії зросла

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У Валенсії від переохолодження загинули ще дві людини

В Іспанії внаслідок шторму "Глорія", який приніс сильний вітер, низькі температури та потужні снігопади, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, від сильного шторму потерпає східне узбережжя країни.

В результаті негоди в Автономній області Валенсія загинули 54-річна безпритульна жінка та 70-річний чоловік від переохолодження.

Нагадаємо, на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія". Влада п'яти провінцій оголосили високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину. На морі піднялися хвилі до 7 метрів заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці та Форментере.