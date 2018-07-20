В Афганистане в результате авиаудара погибло 14 человек

Новости Происшествия 20.07.2018 - 00:49
Иллюстративное фото (youtube/SMO Syria)
Иллюстративное фото (youtube/SMO Syria)

Представитель Министерства обороны подтвердил, что среди жертв авиаудара присутствуют женщины и дети

В четверг, 19 июля 2018, в результате авиаудара на севере Афганистана погибли 14 человек, среди которых дети и женщины. Об этом со ссылкой на Министерство оборны страны сообщает Reuters

Авиаудар был нанесен в ходе операции афганских сил безопасности вблизи города Кундуз, где происходят ожесточенные бои между правительственными силами безопасни и радикальными боевиками из группировки "Талибан". 

На данный момент нет точной информации чья именно авиация имеет отношение к данному авиаудару - американская или афганская. 

Представитель Министерства обороны Афганистана Мохаммад Радманиш подтвердил информацию о гибеле мирного населения, но сообщил что точное число жертв пока неизвестно. 

"На данный момент трудно сказать, сколько гражданских лиц было убито или ранено и кто нанес воздушный удар", - заявил он.

Как заявляют сами "талибы", в результате авиаудара погибло 28 гражданских, среди которых большинством являються женщины и дети. 

Напомним, ранее собщалось, что в Афганистане смертник ИГИЛ устроил теракт в результате которого погибло 20 человек. По словам Бактзоя,  это произошло во время встречи старейшин села с представителями "Талибана".

 

 

 

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Теги:  Талибан,  Афганистан,  авиаудары  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС