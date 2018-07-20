В Афганистане в результате авиаудара погибло 14 человек

Представитель Министерства обороны подтвердил, что среди жертв авиаудара присутствуют женщины и дети

В четверг, 19 июля 2018, в результате авиаудара на севере Афганистана погибли 14 человек, среди которых дети и женщины. Об этом со ссылкой на Министерство оборны страны сообщает Reuters.

Авиаудар был нанесен в ходе операции афганских сил безопасности вблизи города Кундуз, где происходят ожесточенные бои между правительственными силами безопасни и радикальными боевиками из группировки "Талибан".

На данный момент нет точной информации чья именно авиация имеет отношение к данному авиаудару - американская или афганская.

Представитель Министерства обороны Афганистана Мохаммад Радманиш подтвердил информацию о гибеле мирного населения, но сообщил что точное число жертв пока неизвестно.

"На данный момент трудно сказать, сколько гражданских лиц было убито или ранено и кто нанес воздушный удар", - заявил он.

Как заявляют сами "талибы", в результате авиаудара погибло 28 гражданских, среди которых большинством являються женщины и дети.

Напомним, ранее собщалось, что в Афганистане смертник ИГИЛ устроил теракт в результате которого погибло 20 человек. По словам Бактзоя, это произошло во время встречи старейшин села с представителями "Талибана".