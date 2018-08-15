В Афганистане в результате атаки талибов погибли 45 человек

Боевики "Талибана" напали на военную базу на севере Афганистана

В результате нападения боевиков группировки "Талибан" на военную базу Аллахуддин в провинции Баглан на севере Афганистана погибли 45 афганских военных. Об этом сообщает издание Tolo News со ссылкой на военные источники.

Как отмечается, вечером 14 августа талибы напали на базу Аллахуддин в одном из районов провинции.

Согласно информации источников, в результате нападения были убиты 35 военнослужащих и 10 местных полицейских.

В свою очередь местная полиция подтвердила факт нападения, но не предоставила информации о погибших.

Напомним, 12 августа в северо-западной провинции Афганистана Фарьяб при атаке боевиков "Талибан" на военную базу погибло 17 военнослужащих, еще 25 было ранено. Боевики смогли занять несколько военных баз в регионе. Солдаты и офицеры внутри базы находились в окружении, и ожидали прихода подкрепления.

Ранее боевики "Талибана" атаковали стратегически важный город в Афганистане. Около 150 талибов были убиты и ранены.

Также ранее РБК-Украина писало, что в результате авиаудара на севере Афганистана погибли 14 человек, среди которых были женщины и дети. Авиаудар был нанесен в ходе операции афганских сил безопасности вблизи города Кундуз, где происходят ожесточенные бои между правительственными силами безопасни и радикальными боевиками из группировки "Талибан".