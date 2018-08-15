Кількість загиблих внаслідок вибуху у Кабулі зросла до 48

Поранення отримали щонайменше 67 людей

У Кабулі кількість загиблих внаслідок вибуху в освітній установі Mawoud Academy зросла до 48. Про це повідомляє TOLO News.

Як зазаначає видання, за даними Міністерства охорони здоров’я, в результаті вибуху загинули 48 осіб, поранення отримали щонайменше 67.

Вибух стався близько 16 годин 10 хвилин дня за місцевим часом, коли студенти перебували в аудиторіях. За даними очевидців, на момент вибуху в аудиторії перебували до 100 учнів, які займалися підготовкою до вступу в університет. Повідомляється, що середній вік загиблих - 18 років.

Раніше повідомлялось про 25 загиблих внаслідок вибуху в академії в Кабулі.

Відзначимо, що сьогодні в результаті нападу бойовиків угрупування "Талібан" на військову базу Аллахуддін в провінції Баглан на півночі Афганістану загинули 45 афганських військових.

Також раніше РБК-Україна писало, що в результаті авіаудару на півночі Афганістану загинули 14 осіб, серед яких були жінки і діти. Авіаудар був нанесений в ході операції афганських сил безпеки поблизу міста Кундуз, де відбуваються запеклі бої між урядовими силами небезпечні і радикальними бойовиками з угрупування "Талібан".