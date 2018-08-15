В Кабуле в результате взрыва в академии погибли 25 человек

Взрыв произошел, когда студенты находились в аудиториях

Сегодня, 15 августа, в Кабуле в образовательном учреждении Mawoud Academy произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает TOLO News.

Как отмечает издание, взрыв произошел около 16 часов дня по местному времени, когда студенты находились в аудиториях. По данным медиа, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 25 человек. Еще 35 человек получили ранения.

По данным очевидцев, на момент взрыва в аудитории находились до 100 учеников, которые занимались подготовкой к поступлению в университет. Сообщается, что средний возраст погибших - 18 лет.

Напомним, что сегодня в результате нападения боевиков группировки "Талибан" на военную базу Аллахуддин в провинции Баглан на севере Афганистана погибли 45 афганских военных.

Добавим, что 12 августа в северо-западной провинции Афганистана Фарьяб при атаке боевиков "Талибан" на военную базу, погибли 17 военнослужащих, еще 25 были ранены. Боевики смогли занять несколько военных баз в регионе. Солдаты и офицеры внутри базы находились в окружении, и ожидали прихода подкрепления.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате авиаудара на севере Афганистана погибло 14 человек, среди которых были женщины и дети. Авиаудар был нанесен в ходе операции афганских сил безопасности вблизи города Кундуз, где происходят ожесточенные бои между правительственными силами опасные и радикальными боевиками из группировки "Талибан".