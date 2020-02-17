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Кількість загиблих в результаті шторму "Денніс" зросла

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 17:46
Кількість загиблих в результаті шторму "Денніс" зросла
Фото: ураган "Денніс" (twitter.com/CarolineJamesPh)

Близько тисячі людей були змушені покинути свої будинки

В результаті потужного шторму "Денніс", який обрушився на Британію, загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Як повідомляється, близько тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу затоплення і зсувів.

Поліція повідомляє про загибель чотирьох осіб, а також про пошуки тіла ще однієї жінки, яка, можливо, є загиблої.

У зв'язку з погодними умовами по всій країні було скасовано 200 авіарейсів, порушено рух по багатьох залізних і автомобільних дорогах. На півдні Англії спостерігаються також перебої з енергопостачанням. До боротьби зі стихією залучені британські військовослужбовці.

Нагадаємо, у Великобританії в результаті урагану "Денніс" двоє людей потонули. У зв'язку з негодою були скасовані сотні рейсів, а рух поїздів порушено через повені. Синоптики видали понад 250 попереджень про можливі повені в Англії, Шотландії та Уельсі

Крім того, 9 лютого Британію охопив потужний шторм "Кіара", який спричинив сотні повеней і руйнування по всій країні. Пориви вітру досягали 93 миль в годину. Найсильніший вітер спостерігався в Уельсі.

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