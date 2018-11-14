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Количество погибших в результате пожара в Калифорнии возросло до 50

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 10:36
Количество погибших в результате пожара в Калифорнии возросло до 50
Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

Спасатели нашли останки еще шести тел на севере Калифорнии

По меньшей мере 50 человек погибли в результате лесных пожаров в Калифорнии и еще сотни людей считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как отмечается, количество погибших может возрасти. Больше всего погибших нашли в районе города Парадайз. Еще два человека стали жертвами пожара в прибрежном городе Малибу.

Последний раз спасатели нашли останки тел шести человек, которые во время пожара находились за пределами своих домов. Около 150 тысяч жителей были вынуждены покинуть свой дом.

Напомним, во вторник утром сообщалось, что во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии погибли по меньшей мере 44 человека. Пожар начался рано утром в четверг, 8 ноября, и пламя быстро распространялось из-за сильных ветров и сухой погоды. На данный момент остается неизвестной причина пожара.

По последним данным, от огня пострадали почти 7,6 тысячи зданий. Местные власти предполагают, что на тушение огня может понадобиться три недели. Со стихией борются более 3,5 тысячи спасателей.

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