Количество жертв пожаров в Калифорнии возросло до 42

Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/BlakeShelton004)

Множество людей считаются пропавшими без вести

В Калифорнии (США) число погибших в результате лесных пожаров, по последним данным увеличилось до 42 человек. Об этом сообщил шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шериф назвал эти пожары самыми смертоносными за всю историю Соединенных Штатов.

Предполагается, что количество жертв еще будет увеличиваться, так как множество людей считаются пропавшими без вести.

Лесной пожар на севере Калифорнии начался в четверг, 8 ноября, и охватил почти 45 тысяч гектаров.

От огня пострадали почти 6,5 тысячи строений.

В то же время еще два пожара возникли в южной части Калифорнии, охватив 33 тыс. гектаров и 1,8 тыс. гектаров. В результате пожаров на юге уничтожены 179 домов.

Напомним, в понедельник утром сообщалось, что во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии погиб по меньшей мере 31 человек, больше всего жертв - в городке Парадайс на севере штата, где стихия унесла 29 жизней.