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Кількість загиблих в результаті пожежі в Каліфорнії зросла до 50

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 10:36
Кількість загиблих в результаті пожежі в Каліфорнії зросла до 50
Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

Рятувальники знайшли останки ще шістьох тіл на півночі Каліфорнії

Щонайменше 50 людей загинули внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії та ще сотні людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як зазаначається, кількість загиблих може зрости. Найбільше загиблих знайшли у районі міста Парадайз. Ще двоє людей стали жертвами пожежі в прибережному місті Малібу.

Востаннє рятувальники знайшли останки тіл шістьох людей, які під час пожежі перебували за межами своїх будинків. Близько 150 тисяч жителів були змушені залишити свій дім.

Нагадаємо, у вівторок вранці повідомлялося, що під час масштабних лісових пожеж у Каліфорнії загинули щонайменше 44 людей. Пожежа почалася рано вранці в четвер, 8 листопада, і полум'я швидко поширювалося через сильні вітри і суху погоду. На даний момент залишається невідомою причина пожежі.

За останніми даними, від вогню постраждали майже 7,6 тисячі будівель. Місцева влада припускає, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні. Зі стихією борються понад 3,5 тисячі рятувальників.

 

 

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