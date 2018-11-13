Кількість загиблих в результаті пожежі в Каліфорнії зросла до 44

Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

За останніми даними, від вогню постраждали майже 6,5 тисячі будівель

У Каліфорнії в результаті стихійного лиха загинули щонайменше 44 людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Передбачається, що кількість жертв буде збільшуватися, так як безліч людей вважаються зниклими без вести. За останніми даними, від вогню постраждали майже 6,5 тисячі будівель.

У той же час ще дві пожежі виникли в південній частині Каліфорнії, охопивши 33 тис. гектарів і 1,8 тис. гектарів. В результаті пожеж на півдні знищені 179 будинків.

Нагадаємо, в понеділок вранці повідомлялося, що під час масштабних лісових пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина, найбільше жертв - в містечку Парадайс на півночі штату, де стихія забрала 29 життів.

Крім того, у Каліфорнії через лісової пожежі проводилась евакуація жителів. Пожежа почалася рано вранці в четвер, 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. На даний момент залишається невідомою причина пожежі.