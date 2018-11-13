ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кількість загиблих в результаті пожежі в Каліфорнії зросла до 44

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 11:23
Кількість загиблих в результаті пожежі в Каліфорнії зросла до 44
Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

За останніми даними, від вогню постраждали майже 6,5 тисячі будівель

У Каліфорнії в результаті стихійного лиха загинули щонайменше 44 людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Передбачається, що кількість жертв буде збільшуватися, так як безліч людей вважаються зниклими без вести. За останніми даними, від вогню постраждали майже 6,5 тисячі будівель.

У той же час ще дві пожежі виникли в південній частині Каліфорнії, охопивши 33 тис. гектарів і 1,8 тис. гектарів. В результаті пожеж на півдні знищені 179 будинків.

Нагадаємо, в понеділок вранці повідомлялося, що під час масштабних лісових пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина, найбільше жертв - в містечку Парадайс на півночі штату, де стихія забрала 29 життів.

Крім того, у Каліфорнії через лісової пожежі проводилась евакуація жителів. Пожежа почалася рано вранці в четвер, 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. На даний момент залишається невідомою причина пожежі.

 

Трамп оголосив стихійне лихо в Каліфорнії В Уганді в результаті пожежі в школі загинули 11 людей
Новини України пожежаКалифорния
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся