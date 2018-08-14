Число загиблих у результаті обвалу мосту в Генуї зросла до 35

П’ятеро з них перебувають у важкому стані

Кількість загиблих в результаті обвалу автомобільного мосту в Генуї зросла до 35. Про це повідомляє Reppublica із посиланням на офіційні дані місцевого управління з надзвичайних ситуацій.

Як зазначає видання, рятувальники знайшли живими вже 14 постраждалих, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Всі постраждалі доставлені до лікарні.

За уточненими даними, в момент руйнування мосту по ньому переміщувалися 30 автомобілів і три вантажівки. Деякі автомобілі впали у річку, над якою проходив міст, кілька автомобілів застрягли в зруйнованих конструкціях. Пошукова операція триває.

Раніше заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні заявив, що через обвал мосту в Генуї, який стався сьогодні, 14 серпня 2018 року, загинули близько 30 осіб.

За даними політика, в результаті обвалу мосту в італійському портовому місті Генуя, багато людей отримали серйозні травми.

Також РБК-Україна повідомляло, що згідно з інформацією екстрених служб, через обвал мосту в Генуї щонайменше дев'ять осіб перебувають у критичному стані. Медики також підтвердили загибель 9-річного хлопчика, який знаходився в машині у момент падіння частини мосту.