В Португалии произошел пожар в курортном регионе, пострадали 44 человека

Пламя ночью добралось к окрестностям городка Моншик за в 250 км к югу от Лиссабона

В Португалии произошел пожар в курортном регионе Алгарве, в результате которого пострадали по меньшей мере 44 человека. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, пламя ночью добралось к окрестностям городка Моншик за в 250 км на юг от Лиссабона. Агентство гражданской защиты заявило о 44 людях, которые пострадали из-за пожара.

Власти заявили, что более 1000 пожарных и 327 транспортных средств и 7 самолетов привлекли к борьбе с огнем, который из-за ветра быстро распространился на сухие сосновые и эвкалиптовые леса в почти недоступном горном хребте неподалеку от знаменитых пляжей курортного региона Алгарве.

Фото: пожар в Португалии

Шлейфы черного дыма виднелись на пляжах, популярных среди европейских туристов.

Ранее сообщалось, что в Португалии 4 августа стало самым жарким днем за 18 лет.

Добавим, что сегодня, 6 августа, в Швеции горел остров, жителей эвакуировали. Пожар начался через сигнальный выстрел с лодки неподалеку от острова.