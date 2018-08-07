Кількість загиблих від аномальної спеки в Іспанії зросла до 9

Місцями температура у країні сягала 46 градусів

У Іспанії через аномальну спеку загинуло щонайменше 9 людей. Про це повідомляє The Local.

Як зазначається, у південно-західному регіоні Екстремадура неподалік від кордону з Португалією було знайдене тіло 66-річного чоловіка, який помер у неділю від теплового удару. У вівторок від теплового удару померла 75-річна жінка.

Також в Екстремадурі загинув від теплового удару 40-річний пілігрим з Німеччини. Спека стала причиною смерті й 81 річного чоловіка.

Таким чином, кількість жертв аномальної спеки в Іспанії досягла дев’яти осіб. Місцями температура у країні сягала 46 градусів.

Раніше повідомлялось про 5 загиблих від аномальної спеки в Іспанії.

Додамо, що у Португалії сталась пожежа у курортному регіоні, внаслідок якої постраждали 44 людини. Влада заявила, що понад 1000 пожежників та 327 транспортних засобів і 7 літаків залучили до боротьби з вогнем, який через вітер швидко поширився на сухі соснові та евкаліптові ліси у майже недоступному гірському хребті неподалік знаменитих пляжів курортного регіону Алгарві.