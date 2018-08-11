Количество погибших от пожаров в Греции возросло до 94

В больницах после пожаров скончались 11 человек

Число жертв в результате пожаров возле Афин возросло до 94. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на пожарную службу Греции.

Как отмечается, в больницах после пожаров скончались 11 человек. 30 пострадавших продолжают находиться в больницах.

Власти Греции обнародовали список жертв пожаров - самой старшей погибшей было 93 года, самой молодой жертвой стал шестимесячный младенец. Двое погибших во время пожаров остаются неидентифицированными.

Ранее сообщалось, что министр гражданской обороны Греции ушел в отставку из-за пожара в стране.

Также 28 июля 2018 года греческая пожарная служба после проведенного исследования опровергла предположение властей, что причиной пожаров является поджог и заявила, что лесные участки загорелись из-за халатности.

Отметим, что 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Количество жертв в результате пожаров достигло 91 человека.