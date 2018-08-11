Кількість загиблих від пожеж у Греції зросла до 94

У лікарнях після пожеж померли 11 людей

Кількість жертв внаслідок пожеж біля Афін зросла до 94. Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на пожежну службу Греції.

Як зазначається, у лікарнях після пожеж померли 11 людей. 30 постраждалих продовжують перебувати у лікарнях.

Влада Греції оприлюднила список жертв пожеж - найстаршій загиблій було 93 роки, наймолодшою жертвою стало шестимісячне немовля. Двоє загиблих під час пожеж лишаються неідентифікованими.

Раніше повідомлялось, що міністр цивільної оборони Греції пішов у відставку через пожежі в країні.

Також 28 липня 2018 року грецька пожежна служба після проведеного дослідження спростувала припущення влади, що причиною пожеж є підпал і заявила, що лісові ділянки загорілися через недбальство.

Заначимо, що 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона. Кількість жертв внаслідок пожеж сягнула 91 особи.