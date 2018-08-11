Количество погибших из-за наводнения в Индии возросло до 34 человек

Эвакуировано 31 тыс. людей

В индийском штате Керала в результате наводнений погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, ливни и оползни во время июньско-сентябрьского муссонного сезона в Индии нанесли большой ущерб сельскохозяйственным землям и заставили правительство провести масштабную эвакуацию населения в штате.

"Чиновники в субботу сообщили, что более половины из 14 районов индийского штата Керала объявили состояние повышенной готовности, поскольку количество погибших от одного из самых страшных наводнений в южном государстве возросло до 34 человек", - говорится в сообщении.

От последствий муссонных дождей в Индии ежегодно гибнут сотни людей.

Ранее сообщалось, что в Индии от наводнений и оползней погибли 26 человек. 15 500 человек были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи.

Напомним, что под Афинами были сильные ливни, в результате которых в нескольких районах затопило дороги. На одной из улиц автомобили полностью погрузились в воду на автостоянке, обошлось без пострадавших.