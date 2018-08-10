В Индии от наводнений и оползней погибли 26 человек

15 500 человек были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи

На юге Индии из-за ливней, которые привели к наводнениям и оползням, погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает АР.

Как отмечается, 15 500 человек были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи.

"Проливные муссонные дожди привели к гибели по меньшей мере 26 человек в результате наводнений, оползней и обрушения домов в южно-индийском штате Керала", - говорится в сообщении.