В Индии от наводнений и оползней погибли 26 человек
15 500 человек были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи
На юге Индии из-за ливней, которые привели к наводнениям и оползням, погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает АР.
Как отмечается, 15 500 человек были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи.
"Проливные муссонные дожди привели к гибели по меньшей мере 26 человек в результате наводнений, оползней и обрушения домов в южно-индийском штате Керала", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, от последствий муссонных дождей в Индии ежегодно гибнут сотни людей.
Отметим, что в Японии из-за стихийных бедствий погибло 347 человек.
В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, на западе страны погибли 222 человека. Девять человек считаются пропавшими без вести. Еще 125 человек умерли за месяц от небывалой жары. Более 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара.
Напомним, что под Афинами были сильные ливни, в результате которых в нескольких районах затопило дороги. На одной из улиц автомобили полностью погрузились в воду на автостоянке, обошлось без пострадавших.