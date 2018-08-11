Кількість загиблих через повені в Індії зросла до 34 людей

Евакуйовано 31 тис. осіб

В індійському штаті Керала внаслідок повеней загинуло щонайменше 34 людини. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, зливи та зсуви під час червнево-вересневого мусонного сезону в Індії завдали великих збитків сільськогосподарським землям та змусили уряд провести масштабну евакуацію населення в штаті.

"Чиновники в суботу повідомили, що більше половини з 14 районів індійського штату Керала оголосили стан підвищеної готовності, оскільки кількість загиблих від однієї з найстрашніших повеней у південній державі зросла до 34 осіб", - йдеться у повідомленні.

Від наслідків мусонних дощів у Індії щороку гинуть сотні людей.

Раніше повідомлялось, що в Індії від повеней і зсувів загинули 26 осіб. 15 500 людей були змушені шукати притулок у державних таборах допомоги.

Нагадаємо, що під Афінами були сильні зливи, у результаті яких у кількох районах затопило дороги. На одній із вулиць автомобілі повністю занурилися у воду на автостоянці, обійшлося без постраждалих.