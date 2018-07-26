Возле Афин от сильных ливней затопило дороги и автомобили

Пожарная служба сообщила, что получила более 140 вызовов о помощи

Под Афинами (Греция) начались сильные ливни, в результате которых в нескольких районах затопило дороги. Об этом сообщает Prothotema.

Как отмечается, на одной из улиц автомобили полностью погрузились в воду на автостоянке, обошлось без пострадавших. Также на севере от Афин полиция временно ограничила движение через мост в городе Кифисия и на нескольких автодорогах.

Фото: ливень возле Афин

Пожарная служба сообщила, что получила более 140 вызовов о помощи, большинство из которых включали спасение людей с их полузатопленных транспортных средств в северных пригородах Маруси и Халандри.

Согласно прогнозу греческих метеорологов, дождь и грозы ожидаются в четверг во многих регионах Греции, включая регион Аттики и Салоники.

Отметим, что возле Афин в Греции в результате лесных пожаров погибли уже 81 человек. Около сотни человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших 23 детей, из которых 12 находятся в больницах.

Ранее РБК-Украина писало, что военные обнародовали видео последствий смертельных пожаров в Греции.

Также премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров.