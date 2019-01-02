Количество погибших в Магнитогорске превысило 25 человек

Фото: место происшествия (из открытых источников)

Кроме того, пострадали пять человек, в том числе 11-месячный младенец

Количество погибших в результате взрыва в жилом доме, который вызвал обвал подъезда, в российском Магнитогорске возросло до 27 человек, среди них трое детей, 14 женщин и 10 мужчин. Об этом заявили в пресс-службе правительства Челябинской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, пострадали пять человек, в том числе 11-месячный младенец, в настоящее время все раненные находятся в медучреждениях, их жизням ничто не угрожает.

Одного из пострадавших выписали из больницы 2 января.

В настоящий момент опознан 21 человек из тех, кого спасатели извлекли из-п​од завалов.​

Ранее РБК-Украина писало о 21 погибшем в результате обвала подъезда в Магнитогорске.

Отметим, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва, предположительно, газа, в жилом доме обвалился подъезд. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.

Некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что следствие установило место взрыва в доме в Магнитогорске - квартиру, где проживал гражданин Таджикистана, и якобы там обнаружили следы гексогена. В Следственном комитете РФ эту информацию отрицают.