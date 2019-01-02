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Кількість загиблих в Магнітогорську перевищила 25 осіб

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 21:13
Кількість загиблих в Магнітогорську перевищила 25 осіб
Фото: місце події (із відкритих джерел)

Крім того, постраждали п'ять чоловік, у тому числі 11-місячне немовля

Кількість загиблих в результаті вибуху в житловому будинку, який викликав обвал під'їзду, в російському Магнітогорську зросла до 27 осіб, серед них троє дітей, 14 жінок і 10 чоловіків. Про це заявили в прес-службі уряду Челябінської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, постраждали п'ять чоловік, у тому числі 11-місячна дитина, в даний час всі поранені перебувають у медустановах, їх життю ніщо не загрожує.

Одного з постраждалих виписали з лікарні 2 січня.

Зараз опізнано 21 людину з тих, кого рятувальники витягли з-під завалів.

Раніше РБК-Україна писало про 21 загиблого в результаті обвалу під'їзду в Магнітогорську.

Зазначимо, 31 грудня 2018, в російському Магнітогорську в результаті вибуху, імовірно, газу, в житловому будинку обвалився під'їзд. Рятувальники продовжують пошуки постраждалих під завалами. Серед зниклих без вісти - уродженка Хмельницької області України.

Деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили, що слідство встановило місце вибуху в будинку в Магнітогорську - квартиру, де проживав громадянин Таджикистану, і нібито там виявили сліди гексогену. У Слідчому комітеті РФ цю інформацію заперечують.

Кількість загиблих в Магнітогорську зросла до 21
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