Число погибших от обрушения здания в Магнитогорске выросло

Фото: на месте обрушения (из открытых источников)

Сейчас продолжается поиск еще 25 человек

В результате взрыва в жилом доме, который вызвал обвал подъезда, в Магнитогорске (Россия) погибли 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, спасатели извлекли из-под завалов дома тела двух женщин. Сейчас спасатели продолжают поиск еще 25 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что из-под завалов дома в российском Магнитогорске спасатели извлекли тела 14 человек, в том числе - одного ребенка.

Отметим, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва, предположительно, газа, в жилом доме обвалился подъезд. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.

Некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что следствие установило место взрыва в доме в Магнитогорске - квартиру, где проживал гражданин Таджикистана, и якобы там обнаружили следы гексогена. В Следственном комитете РФ эту информацию отрицают.