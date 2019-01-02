ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Число погибших от обрушения здания в Магнитогорске выросло

Новости » Происшествия    02.01.2019 - 10:50
Число погибших от обрушения здания в Магнитогорске выросло
Фото: на месте обрушения (из открытых источников)

Сейчас продолжается поиск еще 25 человек

В результате взрыва в жилом доме, который вызвал обвал подъезда, в Магнитогорске (Россия) погибли 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, спасатели извлекли из-под завалов дома тела двух женщин. Сейчас спасатели продолжают поиск еще 25 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что из-под завалов дома в российском Магнитогорске спасатели извлекли тела 14 человек, в том числе - одного ребенка.

Отметим, 31 декабря 2018, в российском Магнитогорске в результате взрыва, предположительно, газа, в жилом доме обвалился подъезд. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.

Некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что следствие установило место взрыва в доме в Магнитогорске - квартиру, где проживал гражданин Таджикистана, и якобы там обнаружили следы гексогена. В Следственном комитете РФ эту информацию отрицают.

СК России отрицает обнаружение на месте взрыва в Магнитогорске гексогена В Магнитогорске в результате пожара в маршрутке погибли люди
Новости Украины Российская Федерацияобрушение домаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь