UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось: новые данные

Фото: Количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии пострадали 989 детей. Их них 345 погибли и более 644 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

По данным ведомства, накануне в результате обстрела российскими Славянска Донецкой области погибла 9-летняя девочка.

При этом 3 июля во время очередного обстрела Бахмут Донецкой области получили ранения 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

Больше всего от российской агрессии пострадало детей в:

  • Донецкой области - 345,
  • Харьковской - 185,
  • Киевской - 116,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 61,
  • Николаевской - 53,
  • Херсонской - 52,
  • Запорожской - 31.

Напомним, в ночь на 1 июля войска РФ совершили ракетный обстрел Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей - 4 и 17 лет.

Кроме того, из-за обстрела Харьковской области ранения получил ребенок и двое взрослых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войныВойна России против Украины