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Кількість загиблих дітей через російську агресію збільшилася: нові дані

Фото: кількість загиблих дітей через російську агресію збільшилася (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни через російську агресію постраждали 989 дітей. З них 345 загинули і понад 644 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

За даними відомства, напередодні в результаті обстрілу російськими Слов'янська Донецької області загинула 9-річна дівчинка.

При цьому 3 липня під час чергового обстрілу Бахмут Донецької області отримали поранення 2-річний хлопчик і 4-річна дівчинка.

Найбільше від російської агресії постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 345,
  • Харківській - 185,
  • Київській - 116,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 61,
  • Миколаївській - 53,
  • Херсонській - 52,
  • Запорізькій - 31.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня війська РФ здійснили ракетний обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області. В результаті загинув 10 - річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей-4 і 17 років.

Крім того, через обстріл Харківської області поранення отримала дитина і двоє дорослих.

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