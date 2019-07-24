Количество обращений в ЦОК "Николаевгаза" выросло почти на четверть

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Увеличение количества обращений в компании связывают с частыми изменениями нормативно-правовой базы

За шесть месяцев 2019 года в Центр обслуживания клиентов АО "Николаевгаз" обратилось 149,8 тыс. потребителей. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Увеличение количества обращений в компании связывают с частыми изменениями нормативно-правовой базы. В конце зимы происходили колебания норм потребления газа, а с мая цена газа вообще начала меняться ежемесячно, потребители получили право выбирать подрядчиков для технического обслуживания внутридомовых сетей. Все эти факторы повлияли на рост обращений клиентов АО "Николаевгаз" в Центр обслуживания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за шесть месяцев текущего года было принято 26,4 тыс. заявлений от потребителей газа. Более половины касались вопросов о состоянии лицевых счетов: сверка наличия задолженности, перерасчет, уточнение действующих норм и тарифов, переоформление лицевых счетов в связи со сменой собственника и т.п.

Около четверти заявлений было подано по техническим вопросам – на реконструкцию системы газоснабжения, на присоединение, на ремонт и обслуживание газовых приборов. Также Центр обслуживания клиентов принимает заявления на выполнение строительно-монтажных работ, поверку счетчиков и т.п.

"Центр обслуживания клиентов - это наша основная точка взаимодействия с клиентами. Для решения любого газового вопроса они могут прийти сюда и получить полную консультацию менеджера, написать заявление, заключить договор и многое другое", - рассказывает начальник Центра обслуживания клиентов Инна Григорович.

По словам пресс-службы, для максимального удобства пребывания клиентов Центр оснащен мягкими диванчиками, кондиционером, кулером, кофе-машиной. "Электронная очередь эффективно распределяет потоки клиентов по характеру вопросов с целью предотвращения образования очередей. Тонкие мониторы, терминал и банкомат дают возможность интерактивно решить ряд вопросов по проверке данных и осуществлению оплат.Также клиентам доступны удобные онлайн-сервисы – такие, как Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильное приложение 104Моbile, Viber-бот 7104 и Контакт-центр", - говорится в сообщении.