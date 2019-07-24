Кількість звернень в ЦОК "Миколаївгазу" зросла майже на чверть

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Збільшення кількості звернень в компанії пов'язують з частими змінами нормативно-правової бази

За шість місяців 2019 року в Центр обслуговування клієнтів АТ "Миколаївгаз" звернулося 149,8 тис. споживачів. Це майже на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Збільшення кількості звернень в компанії пов'язують з частими змінами нормативно-правової бази. В кінці зими відбувалися коливання норм споживання газу, а з травня ціна газу взагалі почала змінюватися щомісяця, споживачі отримали право вибирати підрядників для технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Всі ці фактори вплинули на зростання звернень клієнтів АТ "Миколаївгаз" в Центр обслуговування", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що за шість місяців поточного року було прийнято 26,4 тис. заяв від споживачів газу. Більше половини стосувалися питань про стан особових рахунків: звірка наявності заборгованості, перерахунок, уточнення діючих норм і тарифів, переоформлення особових рахунків у зв'язку зі зміною власника тощо.

Близько чверті заяв було подано з технічних питань – на реконструкцію системи газопостачання, на приєднання, на ремонт і обслуговування газових приладів. Також Центр обслуговування клієнтів приймає заяви на виконання будівельно-монтажних робіт, повірку лічильників і т. п.

"Центр обслуговування клієнтів - це наша основна точка взаємодії з клієнтами. Для вирішення будь-якого газового питання вони можуть прийти сюди і отримати повну консультацію менеджера, написати заяву, укласти договір і багато іншого", - розповідає начальник Центру обслуговування клієнтів Інна Григорович.

За словами прес-служби, для максимальної зручності перебування клієнтів Центр оснащений м'якими диванчиками, кондиціонером, кулером, кава-машиною. "Електронна черга ефективно розподіляє потоки клієнтів за характером питань з метою запобігання утворення черг. Тонкі монітори, термінал і банкомат дають можливість інтерактивно вирішити ряд питань по перевірці даних та здійснення оплат.Також клієнтам доступні зручні онлайн-сервіси – такі, як Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільний додаток 104Моbile, Viber-бот 7104 і Контакт-центр", - йдеться в повідомленні.