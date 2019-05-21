Количество интернет-пользователей в Украине продолжает расти

По состоянию на 1 апреля 2019 года, а количество абонентов Интернет в Украине составило 26,38 млн человек, что на 1,2% (на 313 тыс.) больше, чем на начало года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, количество абонентов Интернет - физических лиц увеличилось на 1,1% (на 245 тыс.) до 23,6 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, количество абонентов Интернет за 2018 год увеличилась на 10,3% (на 2,435 млн) до 26,067 млн человек. Количество абонентов беспроводного доступа в Интернет за год выросло на 14,4% (на 2,515 млн) до 20,024 человек.

Напомним, потребителям в Украине за январь-апрель 2019 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 16,988 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, предприятия предоставили почтовых и курьерких услуг на 1,526 млрд грн, услуг фиксированной телефонной связи - на 1,185 млрд грн, услуг мобильной связи - на 8,632 млрд грн, услуг кабельного телевидения - на 2,076 млрд грн, интернет-услуг - на 3,535 млрд грн.