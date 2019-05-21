Кількість інтернет-користувачів в Україні продовжує зростати

Станом на 1 квітня 2019 року кількість а абонентів Інтернет в Україні становила 26,38 млн осіб, що на 1,2% (на 313 тис.) більше, ніж на початок року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, кількість абонентів Інтернет - фізичних осіб збільшилася на 1,1% (на 245 тис.) до 23,6 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість абонентів Інтернет за 2018 рік збільшилася на 10,3% (на 2,435 млн) до 26,067 млн осіб. Кількість абонентів безпроводового доступу в Інтернет за рік зросла на 14,4% (на 2,515 млн) до 20,024 осіб.

Нагадаємо, споживачам в Україні за січень-квітень 2019 рік надано послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 16,988 млрд грн. За даними Державної служби статистики, підприємства надали поштових та кур'єрських послуг на 1,526 млрд грн, послуг фіксованого телефонного зв'язку - на 1,185 млрд грн, послуг мобільного зв'язку - на 8,632 млрд грн, послуг кабельного телебачення - на 2,076 млрд грн, інтернет-послуг - на 3,535 млрд грн.