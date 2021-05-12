Кількість фальшивих гривневих купюр за рік зросла майже вдвічі
За підсумками 2020 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 шт. підроблених банкнот. Це майже вдвічі більше, ніж за підсумками 2019 року - близько 3 шт.
Про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот національної валюти в України, повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, збільшення рівня підроблення банкнот гривні у 2020 році сталося через зростання активності зловмисників на тлі збільшення кількості готівки в обігу.
Найчастіше у 2020 році підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їх кількість становила близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.
Водночас банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015 - 2020 роках) мають посилену систему захисту.
За результатами 2020 року підробки банкнот гривні нового зразка складають лише 4% від загальної кількості підробок вилучених у банківській системі України. Відповідно кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на 1 млн шт. справжніх банкнот в обігу у 2020 році становила лише 0,2 шт.
У НБУ також нагадали, що у країнах Європейського Союзу у 2020 році показник підробки банкнот втричі вищий і становив приблизно 17 шт. банкнот євро на 1 млн шт. справжніх банкнот.
Нагадаємо, за 2020 рік готівка в обігу зросла на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.
Як повідомляло РБК-Україна, в серпні 2019 рок року зафіксовано збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту.