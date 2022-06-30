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Количество детей пострадавших от боевых действий России увеличилось

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Киев, Четверг 30 июня 2022 08:53
Количество детей пострадавших от боевых действий России увеличилось Фото: с начала войны пострадали более 971 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 972 ребенка. Число жертв составляет 341 ребенок, а раненых - 631.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 338, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 60, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.

По данным ведомства, 27 июня в результате обстрелов российскими войсками Лисичанска получили ранения двое мальчиков 13 и 15 лет.

Также стало известно, что накануне оккупанты в очередной раз обстреляли Чугуевский район Харьковской области, в результате чего ранение получила 11-летняя девочка.

Напомним, оккупанты незаконно депортировали в Россию более 300 тысяч детей.

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