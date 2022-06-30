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Кількість дітей постраждалих від бойових дій Росії збільшилася

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Київ, Четвер 30 червня 2022 08:53
Кількість дітей постраждалих від бойових дій Росії збільшилася Фото: з початку війни постраждали більше 971 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 972 дитини. Кількість жертв становить 341 дитина, а поранених - 631.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 60, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

За даними відомства, 27 червня в результаті обстрілу російськими військами Лисичанська отримали поранення двоє хлопчиків 13 і 15 років.

Також стало відомо, що напередодні окупанти в черговий раз обстріляли Чугуївський район Харківської області, в результаті чого поранення отримала 11-річна дівчинка.

Нагадаємо, окупанти незаконно депортували до Росії понад 300 тисяч дітей.

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Діти війни Війна Росії проти України
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