Кількість дітей постраждалих від бойових дій Росії збільшилася
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 972 дитини. Кількість жертв становить 341 дитина, а поранених - 631.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 60, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
За даними відомства, 27 червня в результаті обстрілу російськими військами Лисичанська отримали поранення двоє хлопчиків 13 і 15 років.
Також стало відомо, що напередодні окупанти в черговий раз обстріляли Чугуївський район Харківської області, в результаті чого поранення отримала 11-річна дівчинка.
Нагадаємо, окупанти незаконно депортували до Росії понад 300 тисяч дітей.
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